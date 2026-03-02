Altın bulduğunu sandı, Güneş Sistemi’nden parça çıktı!

Avustralya'da hobi olarak altın arayan bir adamın bulduğu gizemli kaya parçasının, aslında Güneş Sistemi'nin oluşum döneminden kalma nadir bir göktaşı olduğu ortaya çıktı. Melbourne yakınlarındaki Maryborough bölgesinde metal dedektörüyle güçlü sinyal alan David Hole, altın bulduğunu düşünerek eve götürdüğü kayayı yıllarca kırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

2018 yılında Melbourne Müzesi'ne götürülen 17 kilogram ağırlığındaki kayanın yapılan incelemeler sonucunda yaklaşık 4,6 milyar yıllık bir gök taşı olduğu belirlendi. İçinde yalnızca uzay kökenli taşlarda bulunan "kondrül" adı verilen mineral yapılar tespit edilen kaya, bilim insanları tarafından Maryborough meteoriti olarak sınıflandırıldı.

Araştırmacılar, Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağından koparak Dünya'ya ulaştığı düşünülen gök taşının, altından çok daha nadir olduğunu belirtti. Yaklaşık 100 ila 1000 yıl önce Dünya'ya düştüğü tahmin edilen meteorit, bugün Melbourne Müzesi koleksiyonunda sergileniyor.