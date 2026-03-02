Mart 2026’ya dikkat! Gökyüzünde nadir bir doğa olayı yaşanabilir

Bilim insanlarına göre Mart 2026, Kuzey Işıkları'nı gözlemlemek için son yılların en uygun dönemlerinden biri olabilir. İlkbahar ekinoksu ile Güneş'teki yüksek aktivitenin aynı döneme denk gelmesi, aurora oluşma ihtimalini artırıyor.

"Ekinoks etkisi" olarak adlandırılan bu durumda, Dünya'nın manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıklar daha kolay etkileşime girerek gökyüzünde renkli ışıkların oluşmasını sağlıyor. Ancak uzmanlar, Kuzey Işıkları'nın tam olarak nerede ve ne zaman görüleceğinin Güneş'te meydana gelecek patlamalara bağlı olduğunu belirtiyor. Mart ayındaki uygun koşulların, 2030'lu yılların ortasına kadar görülebilecek en güçlü aurora dönemlerinden biri olabileceği ifade ediliyor.