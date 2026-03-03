Atlantik’te kıta büyüklüğünde kahverengi şerit: Bilim insanları “kırmızı alarm” diyor

2011'den bu yana düzenli olarak büyüyen yosun kuşağı; Amazon Nehri'nden taşınan besin maddeleri, ısınan deniz suları ve okyanus akıntılarının etkisiyle hızla yayılıyor. Bilim insanlarına göre bazı dönemlerde kütlesini 11 günden kısa sürede ikiye katlayabiliyor.

Açık denizdeyken deniz canlıları için yaşam alanı oluşturan yosunlar, kıyıya vurduğunda ciddi sorunlara yol açıyor. Çürürken kötü kokulu gaz salan Sargassum; mercan resiflerine zarar veriyor, "ölü bölgeler" oluşturuyor.

Uzmanlar, oluşumun artık mevsimsel bir döngüye dönüştüğünü ve iklim değişikliğiyle bağlantılı olabileceğini belirtiyor.