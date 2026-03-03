Uzay lazerleri tehlikeyi gösterdi: Deniz seviyesi hızla yükseliyor

1993–2022 yılları arasında küresel ortalama deniz seviyesinin yaklaşık 90 milimetre yükseldiği belirlendi. Bu artışın yaklaşık %60'ının, ısınmaya bağlı genleşmeden değil; Grönland ve dağ buzullarındaki erime nedeniyle okyanuslara eklenen sudan kaynaklandığı tespit edildi.

Bilim insanlarına göre uzay lazerleri sayesinde okyanus kütlesindeki değişimler artık çok daha net izlenebiliyor. Bulgular, iklim değişikliğinin etkilerinin hızlandığını ve kıyı bölgeleri için riskin arttığını gösteriyor.