Güneş’in derinliklerindeki "sessiz" başkaldırı: Her döngü yeni bir kimlik

Yüzyıllardır gökyüzünün değişmez hakimi olarak gördüğümüz Güneş, aslında kendi içinde devasa bir saatin çarkları gibi işleyen karmaşık bir yapıya sahip. Gökbilimciler, on yıllardır bu dev yıldızın her 11 yılda bir girdiği sessizlik ve hareketlilik dönemlerini izlese de, yeni bir araştırma Güneş'in "sakin" dediğimiz anlarında bile derinlerde büyük değişimler yaşadığını ortaya koydu. Bilim dünyası, Güneş'in kalbindeki bu sessiz başkaldırıyı ve her döngüde nasıl farklı bir karaktere büründüğünü ilk kez bu kadar net bir şekilde ölçmeyi başardı.

GÜNEŞ'İN İÇİNDE YANKILANAN SESLERİN GİZEMİ

Gökbilimciler, Güneş'in derinliklerinde neler olup bittiğini anlamak için yıldızın içine hapsolmuş ses dalgalarının yarattığı küçük titreşimleri mercek altına aldı. 40 yılı aşkın bir süreyi kapsayan verileri inceleyen araştırmacılar, Güneş'in her bir minimum döneminde (leke sayısının azaldığı en sakin dönemlerde) bir öncekinden farklı davrandığını tespit etti. Araştırmada kullanılan sismik veriler, helyumun iki kez iyonlaştığı katmanlardaki ses hızı değişimlerini takip ederek, yüzeydeki sakinliğin altında aslında derin bir iç yapısal değişimin yattığını gösterdi.

HER SAKİNLİK DÖNEMİ BİR ÖNCEKİNDEN FARKLI İZLER BIRAKIYOR

İncelenen dört farklı döngü arasında, özellikle 2008 ve 2009 yıllarına denk gelen 23. ve 24. döngüler arasındaki geçiş dikkat çekici sonuçlar verdi. Bu dönemde Güneş'in içindeki helyum "aksamasının" diğer üç döneme göre çok daha büyük olduğu, ses hızının yükseldiği ve manyetik alanların ise beklenenden daha düşük seviyelerde kaldığı saptandı. Birmingham Üniversitesi'nden Bill Chaplin, bu bulguyu Güneş'in derinliklerindeki sakin minimumların ölçülebilir bir "iç iz" bırakması olarak tanımlıyor; bu da yıldızımızın her seferinde aynı fabrika ayarlarına dönmediğini kanıtlıyor.

DÜNYA İÇİN KRİTİK UYARI: MANYETİK FIRTINALARIN HABERCİSİ

Güneş'in yüzey altındaki bu gizemli davranışlarını çözmek, sadece akademik bir merak değil, Dünya'daki yaşamın devamlılığı için de hayati bir önem taşıyor. Yale Üniversitesi'nden Sarbani Basu'nun da vurguladığı gibi, bu sakin dönemlerdeki yapısal değişimler, bir sonraki aktif döngünün ne kadar şiddetli olacağını belirliyor. Güneş'ten yayılan ve Dünya'daki elektrik şebekelerini çökertebilecek, iletişim sistemlerini felç edebilecek ya da uydulara zarar verebilecek enerji patlamalarını önceden tahmin edebilmek, bu sessiz dönemlerin şifrelerini çözmekten geçiyor.