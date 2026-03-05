Menzil kaygısına son: Elektrikli araçlarda 1000 kilometre eşiği aşıldı!

Elektrikli araç dünyasında devrim yaratacak yeni bir bileşen, lityum pillerin kapasite sınırlarını ortadan kaldırdı. Geliştirilen bu teknoloji, batarya boyutunu artırmadan enerji yoğunluğunu iki katına çıkarırken, dondurucu soğuklarda bile performans kaybını engelliyor. Bu buluş, elektrikli otomobillerin tek şarjla 1000 kilometreden fazla yol kat etmesinin önünü açıyor.
