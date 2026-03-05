Menzil kaygısına son: Elektrikli araçlarda 1000 kilometre eşiği aşıldı!

Çinli bilim insanlarından elektrikli araç dünyasında kartları yeniden dağıtacak dev bir buluş geldi. Geliştirilen yeni nesil pil bileşeni, mevcut lityum pillerin kapasite sınırlarını zorlayarak elektrikli araçların menzilini iki katına çıkarma potansiyeli taşıyor. Bu teknoloji sayesinde, bugün tek şarjla 500 kilometre yol giden bir araç, ağırlığı veya boyutu artmadan bin kilometrelik barajı aşabilecek.