Ay yüzeyinde "nohut" mucizesi: Toz tabakasından ilk hasat alındı!

İnsanoğlunun Ay'a geri dönme ve orada kalıcı bir yaşam kurma hayali, mutfaktaki en temel besinlerimizden biri olan nohutla gerçeğe dönüşebilir. Dünya'dan milyonlarca kilometre uzakta, Ay'ın verimsiz ve tozlu yüzeyinde tarım yapmanın yollarını arayan bilim insanları, laboratuvar ortamında geliştirdikleri "Ay toprağı" simülasyonunda ilk hasadı almayı başardı. Teksas A&M Üniversitesi'ndeki araştırmacıların bu başarısı, astronotların pahalı tedarik zincirlerine bağımlı kalmadan uzayda kendi sofralarını kurabileceği yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

AY TOZUNA SOLUCAN GÜBRESİ DOKUNUŞU

Ay yüzeyinin %75'ini kaplayan ve "regolit" adı verilen toz tabakası, bitki gelişimi için gerekli besin maddelerinden oldukça yoksun bir yapıya sahip. Bilim insanları bu engeli aşmak için Apollo görevlerinden gelen verilerle hazırlanan yapay Ay tozuna, kırmızı Kaliforniya solucanlarının bir yan ürünü olan solucan gübresini ekledi. Zengin mikrobiyomu ve mineralleriyle toprağı canlandıran bu takviye, Ay'ın ölü toprağını nohut yetişebilecek bir yuvaya dönüştürdü. Ancak bu süreçte bitkilerin hayatta kalmasını sağlayan gizli kahraman, toprağa eklenen özel bir mantar türü oldu.

AĞIR METALLERE KARŞI MİKROSKOBİK KALKAN: MİKORİZA MANTARLARI

Ay toprağında bulunan ağır metallerin bitki tarafından emilmesini engellemek için nohut tohumları, "arbusküler mikoriza" adı verilen yararlı bir mantar türüyle kaplandı. Bu mantarlar nohutla simbiyotik bir bağ kurarak hem bitkinin ihtiyacı olan besinleri almasını sağladı hem de zehirli metallerin emilimini sınırlayarak bitkiyi strese karşı korudu. Yapılan testlerde, karışımın %75'i Ay tozundan oluşsa bile nohutların başarıyla hasat edilebildiği görüldü. Ay tozu oranı daha yukarı çıktığında ise bitkilerin stres belirtileri göstererek erkenden solduğu gözlemlendi.

ARTEMİS GÖREVİ İÇİN KRİTİK SORU: BU NOHUTLAR GÜVENLİ Mİ?

ABD'nin Artemis göreviyle Ay'a yeniden astronot göndermeye hazırlandığı bu kritik dönemde, hasat edilen nohutların tadından ziyade güvenliği tartışılıyor. Araştırmacılar, Ay toprağındaki ağır metallerin mahsulün içine sızıp sızmadığını ve bu nohutların insan tüketimi için uygun olup olmadığını belirlemek adına testlerine devam ediyor. Jessica Atkin ve ekibi, bu çalışmanın sadece bitki yetiştirmekle ilgili olmadığını, Ay'da sürdürülebilir bir gıda kaynağı yaratmanın fizibilitesini kanıtlamayı amaçladıklarını vurguluyor.