Soğutma teknolojisinde dev adım: Tuz temelli sistem geliştirildi

Bilim insanları "iyonokalorik soğutma" adı verilen yeni bir soğutma yöntemi geliştirdi. Bu teknoloji, geleneksel buzdolabı ve klima sistemlerinde kullanılan ve çevreye zarar verebilen gazlar yerine tuz ve iyonların faz değişimini kullanarak soğutma sağlamayı hedefliyor.

Araştırmada, düşük voltajlı elektrik kullanılarak bir sıvının erime noktası değiştirildi ve yaklaşık 25°C sıcaklık düşüşü elde edildi. Uzmanlara göre bu yöntem hem daha çevre dostu hem de enerji açısından verimli olabilir.

Teknoloji henüz laboratuvar aşamasında olsa da gelecekte klima ve soğutma sistemlerinde daha sürdürülebilir bir alternatif sunabilir.