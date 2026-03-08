Yapay zeka zırhı güçlendi! Instagram’da 16 yaş altı için güvenli bir yıl...

Dijital dünyanın kapıları çocuklar için artık çok daha kontrollü açılıyor. Sosyal medya devi Meta'nın geçtiğimiz yıl 28 Mayıs itibarıyla Türkiye'de devreye aldığı "Genç Hesaplar" (Teen Accounts) sistemi, aradan geçen bir yılın ardından dijital ebeveynlikte yeni bir standart haline geldi. 16 yaş altındaki kullanıcıları otomatik olarak koruma altına alan bu sistem, ilk dönemindeki "yeni bir özellik" imajından sıyrılarak, bugün milyonlarca gencin çevrimiçi deneyimini şekillendiren yerleşik bir güvenlik zırhına dönüştü.

BİR YILLIK DENEYİM: GÜVENLİK PROTOKOLLERİ ARTIK STANDART

İstanbul'da düzenlenen o kapsamlı lansmanın üzerinden geçen süre zarfında, "Genç Hesaplar"ın sunduğu varsayılan katı güvenlik ayarları rüştünü ispatladı. Sistemin en dikkat çeken başarısı, gençlerin güvenlik ayarlarını manuel olarak yapılandırmasına gerek kalmadan, platforma adım attıkları andan itibaren "görünmez" bir koruma kalkanıyla çevrelenmeleri oldu. Bugün gelinen noktada, 16 yaş altı hesapların varsayılan olarak "gizli" kalması ve bilinmeyenlerden gelen mesaj taleplerinin filtrelenmesi, platformun ana omurgasını oluşturuyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ KORUMA DERİNLEŞTİ

Geçtiğimiz yıl duyurulan otomatik bulanıklaştırma ve mesaj filtreleme özellikleri, bu süreçte yapay zekadaki ilerlemelerle daha da hassas hale getirildi. Özellikle çıplaklık içeren içeriklerin anında tespit edilip sansürlenmesi ve ebeveyn onayı mekanizması, sadece bir yasak olmaktan çıkıp sağlıklı bir dijital alışkanlık yönetimine evrildi. Düzenli ekran süresi uyarıları ve "uyku modu" gibi özelliklerin kullanımı, gençler arasında dijital denge farkındalığının artmasını sağladı.