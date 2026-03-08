Yapay zekadan %93 isabet: Alzheimer’ın "gizli izleri" MR taramalarında çözüldü!

Bilim dünyası, modern tıbbın en zorlu bulmacalarından biri olan Alzheimer hastalığına karşı yapay zekanın gücüyle dev bir adım attı. ABD'deki Worcester Politeknik Enstitüsü araştırmacıları, geliştirdikleri makine öğrenmesi algoritması sayesinde, beyindeki mikro değişimleri analiz ederek hastalığı yüzde 93 doğruluk payıyla tahmin etmeyi başardı. Bu gelişme, semptomların "normal yaşlanma" belirtileriyle karıştırıldığı erken evrelerde, doktorlara ve hastalara hayati bir zaman kazandırmayı vadediyor.

YAPAY ZEKA BEYİNDEKİ "GİZLİ İZLERİ" SÜRÜYOR

Alzheimer teşhisinde en büyük zorluk, beyindeki yıkımın fiziksel belirtiler ortaya çıkmadan çok önce başlamasıdır. Araştırmacılar, yaşları 69 ile 84 arasında değişen yüzlerce kişiden alınan 800'den fazla MR taramasını yapay zekaya emanet etti. Algoritma, beynin 200 farklı bölgesini tarayarak insan gözünün fark edemeyeceği kadar küçük anatomik değişiklikleri mercek altına aldı. Analizler sonucunda; hafızanın merkezi olan hipokampus, duyguların işlendiği amigdala ve zaman algısını yöneten entorhinal korteks bölgelerindeki hacim kaybının, hastalığın en güçlü habercileri olduğu kanıtlandı.