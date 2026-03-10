Dünyanın en küçük QR kodu üretildi! Görmek için elektron mikroskobu gerekiyor

Bilim insanları dünyanın en küçük QR kodunu geliştirdi. Avusturya'daki TU Wien Üniversitesi'nde üretilen bu QR kodu yalnızca 1,98 mikrometre kare büyüklüğünde ve o kadar küçük ki ancak elektron mikroskobu ile görülebiliyor. Her bir pikseli yaklaşık 49 nanometre genişliğinde olan kod, ince bir seramik film üzerine özel bir iyon ışını kullanılarak işlendi.

Araştırmacılara göre bu teknoloji yalnızca boyutuyla değil, veriyi binlerce yıl saklayabilme potansiyeliyle de dikkat çekiyor. Seramik tabanlı yapı sayesinde QR kodu, zamanla bozulabilen sabit diskler veya optik medyaya kıyasla çok daha dayanıklı bir veri depolama yöntemi sunabilir.

Bilim insanları, bu tür mikro ölçekteki depolama teknolojilerinin gelecekte çok yüksek veri yoğunluğu sağlayabileceğini ve enerji tüketen veri merkezlerine daha çevre dostu bir alternatif oluşturabileceğini düşünüyor.