Ocak 2027 son tarih: Sabit hat kullanıcılarını bekleyen büyük değişim

İngiltere genelinde evlerin aile ve arkadaşlarıyla iletişim kurma biçiminde köklü bir değişim kapıda. Önümüzdeki yılın Ocak ayından itibaren ülke genelindeki tüketiciler, sokaklarda asılı duran geleneksel bakır kablolu telefon hatlarından uzaklaşarak, VoIP (İnternet Üzerinden Ses Protokolü) adı verilen yeni bir teknolojiye geçiş yapacak.

Bu sistem, arama yapmak için eski moda analog kablolar yerine internet bağlantısını kullanan çok daha modern bir yapıdır. Kulağa biraz yabancı gelse de bakır kablolardan vazgeçmenin önemli avantajları bulunuyor. Kullanıcılar bu sayede daha net ses kalitesi, daha güvenilir bağlantılar ve istenmeyen aramaları engelleme veya aramaları başka numaralara yönlendirme gibi gelişmiş özelliklerden faydalanabilecek.