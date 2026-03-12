Plastik devrine "kayısı" molası: Türk girişimciden biyobazlı malzeme devrimi

Kayısı çekirdeği kabuğundan plastik yerine kullanılabilen biyobazlı malzeme geliştiren Türk girişimci Merve Canpolat, Paris'te katıldığı JEC World 2026 Fuarı'nda uluslararası firmalarla görüşerek ihracat ağını genişletmeyi hedefliyor.

Açıklamada bulunan gıda mühendisi Merve Canpolat, 2015 yılında oğlunun böbreklerinde sorunla dünyaya gelmesinin ardından bunun neden olabileceğine dair araştırmalar yaptığı sırada özellikle plastiklerde bulunan bisfenol türevi kimyasalların çocuklarda organ hasarına yol açabileceğine dair çok sayıda akademik çalışmayla karşılaştığını ve bu durumun kendisini biyobazlı alternatif malzemeler geliştirmeye yönelttiğini söyledi.

Canpolat, araştırmaları sonucunda kayısı çekirdeği kabuğundan doğal bir malzeme geliştirdiklerini belirterek, 2022 yılında şirketini kurduğunu ancak 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle projesinin sekteye uğradığını anlattı.

Girişimci Merve Canpolat, deprem sürecine kadar proses hatlarını kurduklarını, AR-GE'yi tamamlayıp bir üst seviyeye çıkacakken yaşanan deprem felaketi nedeniyle 8 ay boyunca hiç çalışamadıklarını ve ardından 2023 yılının aralık ayında Eskişehir'deki üniversite laboratuvarlarında çalışmalara tekrar başladıklarını belirtti.

Projelerinin tamamen doğal bir çözüm olduğunu aktaran Canpolat, kayısı çekirdeği kabuğu kullanarak plastik yerine doğada çözünebilen, insan sağlığına zarar vermeyen biyobazlı malzemeler ürettiklerini, burada ham maddeyi granül olarak oluşturduklarını ve sonrasında bunu istenilen forma da dönüştürebildiklerini dile getirdi.