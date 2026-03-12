Teknoloji diplomasisinde yeni dönem: Bilişim Vadisi ekosistem ihraç ediyor

Türkiye'nin teknoloji ekosistemi üreten ülke olarak tanınmasını hedefleyen Bilişim Vadisi, 800'ün üzerinde firma ve 9 bini aşkın nitelikli insan kaynağı ile mobilite, oyun, enerji, yapay zeka, kuantum, tarım, tasarım ve bağlantı teknolojilerindeki ürün, eğitim, teknik altyapı ve mentörlük hizmetlerini global pazara taşıyor.

Eğitim, mentörlük, teknik destek, uluslararası ilişkiler, yurt içi ve yurt dışı iş ve yatırımcı ilişkileri gibi çeşitli alanlarda hizmet sunan Bilişim Vadisi, geçen yıl ve bu yıl ABD ile Kocaeli ve İstanbul kampüslerinde girişimcilik ekosistemine küresel yatırım ve büyüme fırsatları sunan "SelectUSA Tanıtım Günleri" ile Yunanistan ile Kocaeli ve Atina'da "Akıllı Şehirler" temalı Türkiye-Yunanistan Hackathonu düzenledi.

Oyun programı DİGİAGE'i Kuzey Makedonya ve Azerbaycan'a, eğitim altyapısı Eduvence da Amerika ile Kanada'ya ihraç eden Bilişim Vadisi, 2026'ya teknoloji diplomasisini güçlendiren stratejik adımlarla başlayarak Pakistan'ın öncü teknoloji kümelenmelerinden "National Science & Technology Park (NSTP)" ile mutabakat zaptı imzaladı.

Mobilite, oyun, enerji, yapay zeka, kuantum, tarım, tasarım ve bağlantı teknolojileri gibi stratejik alanlarda faaliyet gösteren 800'ün üzerinde firmaya ve 9 bini aşkın nitelikli insan kaynağına ev sahipliği yapan Bilişim Vadisi, Türkiye'nin teknoloji ekosistemi üreten ülke olarak dünyaya tanıtılması hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Türkiye'nin teknoloji üreten bir ülkeye dönüşmesi sürecinde gençlere, girişimcilere hizmet etmeyi, onların serüvenini kolaylaştırmayı ve başarılı girişimler kurarak global başarılar elde etmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Tüzgen, Bilişim Vadisi'nde geçen yıl çok sayıda hızlandırma, kuluçka ve ön kuluçka programlarıyla çeşitli eğitimler, mentörlükler vererek gençlerle girişimcileri desteklediklerini, 2026 yılında ise programların sayısını artırarak global programlara odaklanıp uluslararası başarıları da kazanmayı hedeflediklerini anlattı.

Tüzgen, bu sene çip tasarımıyla alakalı laboratuvar kurarak Türkiye'de çip tasarım firmalarını yetiştirmeyi ve desteklemeyi hedeflediklerini bildirerek, yakın geçmişte Türkiye'nin teknoloji ülkesi olabileceği düşünülmezken bugün hem yurt içinde hem de uluslararası alanda Türk teknolojilerinin dikkati çektiğini vurguladı.

"PROGRAMLARI VE EĞİTİMLERİ YURT DIŞINA İHRAÇ ETMEK GURUR VERİCİ BİR BAŞARI"

Türkiye'de geliştirilecek teknolojinin global alanda ses getirmesi, dünya pazarına erişmesi ve dünyada en iyiler arasında anılması için girişimcileri desteklediklerinin altını çizen Tüzgen, şöyle devam etti:

"Bu alanda çeşitli işbirliklerimiz var. Hem ülkeler düzeyinde hem de uluslararası düzeyde çalışmalarımız var. Avrupa Birliğindeki çeşitli kurumlarla işbirliği yapıyoruz. Bunun dışında girişimcilerimizin yurt dışına çıkması için programlarımız var. Girişimcilerimizin yurt dışı pazarlarına erişimi için ülke tanıtımları, o ülkelerdeki pazar analizleri ve satış yapabilecekleri ağlarla onlara destek sunuyoruz. Avrupa, Amerika, yakın zamanda başladığımız Körfez bölgesi ve Türk cumhuriyetlerinde işbirlikleriyle girişimcilerimizin yurt dışı başarılarını artırmayı hedefliyoruz."

Tüzgen, ülkelerin teknoloji altyapılarını geliştirecek programları da hayata geçirdiklerine değinerek, "İhracat kalemi olarak ülkelere, 'nasıl girişimci yetiştirilir, teknoloji ekosistemi kurulur, teknoloji geliştirecek gençlere eğitimler hangi sırayla ve şartlarda verilmesi gerekir' gibi konularda da danışmanlık verecek programlara sahibiyiz. Avrupa Birliği'nde oyun hızlandırma programımız iki defa uygulandı. Yine Avrupa Birliği'nden çeşitli ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor. Yakın komşumuz Azerbaycan'la bu programları yıllardır sürdürmekteyiz. Arap dünyasına bu programlarla açılıyoruz. Ürdün, Katar gibi ülkelerle işbirliklerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Türk cumhuriyetleri ve başka ülkelerle işbirlikleri yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Yakın zamana kadar Türkiye'nin, teknoloji ekosisteminin kurulumuyla alakalı programlar ithal ettiğine işaret eden Tüzgen, "Çeşitli kuruluşlardan, 'Türkiye'de nasıl teknoloji ekosistemi kurmalıyız, gençleri nasıl teknoloji üretmeye yönlendirmeliyiz' diye danışmanlık alırken artık Türkiye'de oturmuş, faaliyete geçmiş, uluslararası başarılar elde etmiş bir girişimcilik dünyası var. Türkiye'nin bu aşamaya gelmesini sağlayan programları ve eğitimleri yurt dışına ihraç eder duruma gelmiş bulunmaktayız. Bu durum hem kurumum hem de ülkem adına gurur verici bir başarı." ifadelerini kullandı.

Tüzgen, girişimcilerin ihtiyaçları doğrultusunda hareket ettiklerini, insan kaynağı için ücretsiz yazılım eğitimi verildiğini ve gerektiğinde yatırım fonlarından girişimcilere destek olunduğunu sözlerine ekledi.