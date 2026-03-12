Yapay zekanın karanlık yüzü: "Beyin yanması" iş dünyasını tehdit ediyor

Yapay zeka araçlarının iş dünyasında verimliliği artırması beklenirken, madalyonun öteki yüzünde çalışanların zihinsel sağlığını tehdit eden yeni bir fenomen belirdi. Harvard Business Review tarafından yürütülen kapsamlı bir araştırma, üretkenlik uğruna yapay zekaya sarılan profesyonellerin "beyin yanması" (brain fry) olarak adlandırılan akut bir bilişsel yorgunluk türüyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Yaklaşık 1500 ABD'li çalışanın katıldığı anket, bu araçları yoğun şekilde denetlemenin zihinde beklenmedik bir "parazit" yarattığını kanıtlıyor.

DİJİTAL AKŞAMDAN KALMALIK: BEYİN YANMASI NEDİR?

Araştırmacılar, yapay zeka araçlarını sürekli kontrol altında tutma ve yönetme çabasının, insan bilişsel kapasitesini zorladığını belirtiyor. Katılımcılar yaşadıkları durumu; şiddetli baş ağrısı, karar verme mekanizmalarında yavaşlama ve zihinsel bir "sis" bulutu olarak tanımlıyor. Bazı çalışanlar bu hissi, teknoloji dünyasının yarattığı bir tür "zihinsel akşamdan kalmalık" olarak tarif ederken, bir mühendislik müdürünün ifadesi durumu özetliyor: "Beynim karman çorman olmaya başladı; sanki kafamda aynı anda onlarca tarayıcı sekmesi açık ve hepsi birbirine bağırıyor."