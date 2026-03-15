Bilim insanlarından şaşırtan teknoloji: Isının içine gizlenen mesajlar gönderildi

Bilim insanları, ısı radyasyonunun içine gizlenen görünmez mesajlar göndermeyi sağlayan yeni bir teknoloji geliştirdi. "Negatif ışık" adı verilen bir fenomeni kullanan araştırmacılar, bilgiyi dışarıdan fark edilmeden aktarabildi.

Bu yöntemde veri, çevredeki kızılötesi ısı yayılımının doğal "gürültüsü" içine gizleniyor. Özel cihazlar sayesinde normalde fark edilmeyen daha parlak veya daha karanlık ısı desenleri oluşturuluyor ve bu desenler alıcı tarafından veri olarak okunabiliyor.

Araştırmacılar şu anda saniyede yaklaşık 100 kilobit veri aktarımı gerçekleştirebildiklerini belirtirken, teknolojinin geliştirilmesiyle bu hızın çok daha yüksek seviyelere çıkabileceğini ifade ediyor. Uzmanlara göre bu yöntem, özellikle savunma, sağlık, finans ve güvenli iletişim alanlarında büyük önem taşıyabilir.