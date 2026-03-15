Evrenin görünmez bağları aydınlanıyor: 1140 lensli dev teleskop

Bilim dünyası, evrenin gizli mimarisini çözmek adına şimdiye kadar inşa edilmiş en sıra dışı teleskoplardan biri olan MOTHRA için kolları sıvadı. Şili'de yapımı süren bu devasa aygıt, galaksileri birbirine bağlayan karanlık madde ve gazdan oluşan o meşhur "kozmik ağ"ın peşine düşecek.

LENSLERDEN DOĞAN BİR DEV

MOTHRA'yı alışılmış teleskoplardan ayıran en büyük özellik, yapısında ayna yerine tamamen lens kullanılması. Proje, 1140 adet yüksek kaliteli Canon teleobjektifin bir araya getirilmesiyle devasa bir göz akış alanı oluşturuyor. Bu tasarım, geleneksel teleskopların radarına takılmayacak kadar zayıf ışıkları yakalamak için özel olarak geliştirilen Dragonfly Telephoto Array konseptinin çok daha gelişmiş bir versiyonu.

KOZMİK AĞIN İZİNDE

Evrenin erken dönemlerinden bu yana genişleyen bu devasa ağ, galaksiler arası boşlukta hapsolmuş hidrojen gazının yaydığı çok hafif bir parıltıya sahip. MOTHRA, sahip olduğu özel filtreler ve geniş gözlem açısıyla, bu zayıf parıltıyı saptayarak evrenin iskeletini görünür kılmayı hedefliyor. Profesör Pieter van Dokkum, teleskopun tek bir amaca hizmet ettiğini vurguluyor: Galaksiler arası gazın o belirsiz ışıltısını keşfetmek.

2025 yılında inşaatına başlanan ve yıl sonunda devreye girmesi beklenen MOTHRA, Şili'nin berrak gökyüzü altında evrenin derinliklerindeki o "görünmez bağları" aydınlatmaya hazırlanıyor.