Her nefeste risk artıyor! Karbondioksit seviyeleri insan vücudunu etkileyebilir

Yeni bir araştırma, atmosferde artan karbondioksit (CO₂) seviyelerinin insan kan kimyasını değiştirmeye başlamış olabileceğini ortaya koydu. ABD'de 1999–2020 yılları arasındaki kan testlerini inceleyen bilim insanları, bu süreçte kanda bikarbonat seviyelerinin yaklaşık yüzde 7 arttığını, buna karşılık kalsiyumun yaklaşık yüzde 2, fosforun ise yüzde 7 azaldığını tespit etti.

Araştırmacılara göre atmosferdeki CO₂ arttıkça vücut daha fazla karbondioksit alıyor ve kanın asit dengesini korumak için bikarbonat üretimi yükseliyor. Bu süreçte kemiklerden kalsiyum ve fosfor salınması da artabiliyor. Uzmanlar, mevcut eğilim devam ederse yaklaşık 50 yıl içinde kan değerlerinin sağlıklı sınırların kritik noktalarına yaklaşabileceğini belirtiyor.

Bilim insanları, bulguların CO₂ emisyonlarının yalnızca çevreyi değil, insan sağlığını da doğrudan etkileyebilecek bir risk oluşturabileceğini gösterdiğini ve bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor.