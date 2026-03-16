Beyin hücrelerinde yeni keşif! Alzheimer’ın sırrı bu yapıda saklı olabilir

Bilim insanları, beyin hücrelerinin içinde Alzheimer hastalığıyla bağlantılı yeni bir mekanizma keşfetti. Araştırmaya göre nöronların yüzeyinin hemen altında bulunan "membrane-associated periodic skeleton" (MPS) adlı mikroskobik yapı, hücreye giren maddeleri kontrol eden bir "kapı bekçisi" gibi çalışıyor.

Bu yapı normalde hücrelerin besin ve molekülleri ne zaman alacağını düzenliyor. Ancak MPS yapısı bozulduğunda hücreler maddeleri çok daha hızlı almaya başlıyor ve bu durum Alzheimer ile ilişkili zararlı proteinlerin (amyloid) birikmesini hızlandırabiliyor.

Araştırmacılar, bu yapının korunmasının veya güçlendirilmesinin gelecekte Alzheimer ve diğer nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde yeni bir hedef olabileceğini düşünüyor.