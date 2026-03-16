Yüzeyi tamamen lavla kaplı! 35 ışık yılı uzaklıkta gizemli gezegen

Gökbilimciler, Dünya'ya yaklaşık 35 ışık yılı uzaklıkta bulunan sıra dışı bir gezegen keşfetti. L 98-59 d adı verilen bu gezegenin yüzeyinin büyük bölümünün erimiş kaya ve lav okyanuslarıyla kaplı olduğu belirlendi.

James Webb Space Telescope ile yapılan gözlemler, gezegenin Dünya'dan 1,6 kat daha büyük olduğunu ve atmosferinde yüksek miktarda hidrojen sülfür bulunduğunu ortaya koydu. Bilim insanları, gezegenin iç kısmında binlerce kilometre derinliğe ulaşan dev bir magma okyanusu bulunduğunu düşünüyor.

Araştırmacılara göre bu keşif, küçük gezegenlerin sınıflandırılmasının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor ve evrende daha önce bilinmeyen yeni bir gezegen türünün varlığına işaret edebilir.