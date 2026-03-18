Bilim insanları açıkladı: Sıcaklıklar tarihi seviyelere çıkabilir

Uzmanlara göre 2026 yazında güçlü bir El Niño'nun ortaya çıkma ihtimali artıyor ve bu durum küresel sıcaklıkları rekor seviyelere yaklaştırabilir. Şu anda etkili olan La Niña'nın sona ermesiyle birlikte okyanus sıcaklıklarının hızla yükselmesi bekleniyor. Eğer "süper El Niño" gelişirse, dünya genelinde daha sıcak ve aşırı hava olaylarının görülme riski artabilir.