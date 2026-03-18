Günlerce su altında kalıyorlar! Arıların sırrı sonunda çözüldü

Bilim insanları, bombus arısı kraliçelerinin günlerce su altında nasıl hayatta kalabildiğini ortaya çıkardı. Yapılan araştırmaya göre bu arılar, suyun içindeki oksijeni kullanarak geçici olarak "nefes alabiliyor". Ayrıca metabolizmalarını neredeyse tamamen yavaşlatarak enerji tüketimini minimuma indiriyor ve gerektiğinde oksijensiz enerji üretimine geçebiliyorlar. Bu sayede özellikle yuvalarının su altında kalması gibi durumlarda hayatta kalıp kolonilerini yeniden kurabiliyorlar.