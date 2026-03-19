40 milyon yıllık sır çözüldü: İngiltere açıklarında dev asteroit izi!

Nature Communications'ta yayımlanan araştırma, yıllardır tartışma konusu olan Silverpit Krateri'nin bir asteroit çarpması sonucu oluştuğunu doğruladı. Çalışmaya göre yaklaşık 160 metre çapındaki asteroit, İngiltere kıyılarının yaklaşık 130 kilometre açığında denize çarptı. Çarpmanın etkisiyle deniz tabanının altında dev bir krater oluşurken, su kütlesi kilometrelerce yükseldi. Bilgisayar modelleri, 100 metreyi aşan dev dalgaların tarih öncesi Kuzey Denizi boyunca yayıldığını gösterdi.

Silverpit yapısı 2002'de keşfedildiğinden bu yana bilim dünyasında farklı görüşlere neden olmuştu. Kimi uzmanlar yapının asteroit çarpmasından kaynaklandığını savunurken, kimileri bunu tuz hareketleri ya da volkanik çökme ile açıklıyordu. Yeni araştırmada kullanılan gelişmiş sismik görüntüleme verileri ve deniz sondajlarından elde edilen kaya örnekleri bu tartışmaya son verdi.

Araştırmacılar, krater tabanında yalnızca çok yüksek enerjili çarpışmalarda oluşabilen şoklanmış kuvars ve feldspat kristalleri tespit etti. Uzmanlar, bu bulguların asteroit çarpmasını açık biçimde kanıtladığını belirtiyor.