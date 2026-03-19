5G ile oyun sektöründe yeni perde: Teknik kapasite daha da büyüyecek!

Mobil iletişimde önemli ilerleme sağlaması öngörülen 5G teknolojisi Türkiye'de 1 Nisan'da devreye girecek. Mobilde internet kullanımında 10 kata kadar hız sağlaması beklenen bu yeni teknoloji, endüstriyel robotlardan otonom sürüş teknolojilerine, kritik altyapı yönetiminden akıllı şehir uygulamalarına kadar birçok alanda kullanılacak. 5G'nin önemli katkı sağlayacağı alanlardan birinin de Türkiye'nin son yıllarda büyük atılım yaptığı oyun sektörü olması bekleniyor.

Genç Girişimciler ve Oyun Geliştiricileri Derneği (GGOG) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren Oğuz, Türkiye'nin küresel oyun pazarında önemli bir geliştirme merkezi haline geldiğini ve İstanbul'un, Avrupa genelinde en fazla oyun stüdyosuna ev sahipliği yapan ikinci şehir konumunda olduğunu söyledi. Sektörün, yıllık bazda 1 milyar doları aşkın ihracat geliri üreterek teknoloji odaklı büyümede kritik pay sahibi olduğunu belirten Oğuz, mobil segmentin Türkiye'deki toplam oyun gelirlerinin yüzde 50'den fazlasını oluşturduğunu bildirdi.

Oğuz, geliştirme süreçlerinin diğer platformlara göre daha erişilebilir olması, yerli sermayeli birçok şirketin dünya çapında yüksek değerlemelere ulaşmasını ve milyar dolarlık çıkışlar yapmasını sağladığını aktararak, "5G'nin en önemli etkisi, oyunlarda kritik bir faktör olan gecikme süresini (latency) ciddi şekilde azaltmasıdır. 5G ağları milisaniye seviyesine kadar düşen gecikme süreleri ve yüksek bant genişliği sayesinde gerçek zamanlı çok oyunculu deneyimleri daha stabil hale getirir. Bu durum özellikle bulut tabanlı oyun servisleri, mobil e-spor ve yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunların yaygınlaşmasını hızlandırır. Ayrıca güçlü donanıma ihtiyaç duymadan oyunların uzaktaki sunuculardan çalıştırılmasını mümkün kılan 'cloud gaming' modellerinin büyümesini destekler." dedi.

REKABETÇİLER OYUNLAR ÜRETİLMESİNİ KOLAYLAŞTIRACAK

Daha düşük gecikme ve daha yüksek bağlantı kapasitesi sayesinde geliştiricilerin artık oyunları yalnızca cihazın donanımına göre değil, ağ tabanlı mimariye göre de tasarlayabileceğine dikkati çeken Oğuz, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu durum özellikle gerçek zamanlı çok oyunculu mekaniklerin, büyük ölçekli çevrim içi dünyaların ve AR/VR gibi yoğun veri gerektiren deneyimlerin daha yaygın şekilde tasarlanmasına olanak sağlar. 5G altyapısı, yerli stüdyoların bulut oyun servisleri, mobil e-spor ve gerçek zamanlı çok oyunculu oyunlar gibi yeni nesil deneyimlere daha erken adapte olmasına imkan verir. Bu da geliştiricilerin global pazara yönelik daha ölçeklenebilir ve teknik olarak rekabetçi oyunlar üretmesini kolaylaştırır. Sonuç olarak güçlü ağ altyapısı, Türkiye'deki stüdyoların küresel pazara yönelik ürün geliştirme hızını ve teknik kapasitesini artırabilir."

"5G'NİN YAYGINLAŞMASI OYUNLARIN TASARLANMA VE OYNANMA SÜREÇLERİNİ GÜNCELLER"

Yazılım ve Oyun Geliştiricileri Derneği (YOGED) Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Arıcı ise Türkiye'nin özellikle mobil oyun tarafında "üreten ülke" liginde olduğunu belirterek, ülkede 2025'te oyun pazarının 1 milyar dolar eşiğini aştığını bildirdi. Mobil oyun sektörünün Türkiye için stratejik bir alan olduğunu vurgulayan Arıcı, bu sektörün döviz kazandıran bir yazılım ihracatı modeli oluşturduğunu, küresel pazara giriş bariyerinin düşük olduğunu ve stüdyoların büyümesini hızlandıran bir ekosistem sağladığını dile getirdi.

Arıcı, 1 Nisan itibarıyla kullanıma sunulacak 5G'nin oyun tarafına etkisinin pratikte 2 başlıkta olacağına dikkati çekerek, "Gecikme (latency) düşüşü ve verilerin iletilme süresinin (ping) düşmesi sayesinde çok oyunculu ve gerçek zamanlı etkileşim daha akıcı olacaktır. Daha yüksek bant genişliği, hızlı indirme/güncelleme, daha yüksek kaliteli yayın ve bulut üzerinden oyun yani 'cloud gaming'in önü açılacaktır. 5G'nin yaygınlaşması oyunların tasarlanma ve oynanma süreçlerini günceller evet ama 'bir günde devrim' gibi değil, tasarım ve oynanış trendlerini kaydırır." değerlendirmesinde bulundu.

5G'nin Türkiye'de kullanıma sunulmasının yerli stüdyolara global pazarda doğru stratejiyle avantaj sağlayabileceğini vurgulayan Arıcı, cloud oyun geliştirme denemeleri sayesinde 5G kurgusuna erken adapte olan stüdyoların yüksek kaliteyi düşük cihazda daha iyi sunabileceği ve Türkiye'yi bölgesel test pazarı gibi kullanma avantajını sağlayabileceğini kaydetti.