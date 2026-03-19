Platin ve paladyum tahtından oluyor: Kimya dünyasında alüminyum ihtilali!

King's College London ve Trinity College Dublin araştırmacıları, Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmada, alüminyum tabanlı yeni bir katalizör geliştirdi. "Cyclotrialumane" adı verilen bu bileşikte üç alüminyum atomu üçgen bir yapı oluşturuyor ve kimyasal reaksiyonlarda yüksek reaktivite gösteriyor.

Laboratuvar testlerinde yeni alüminyum katalizörü, hidrojeni parçalama ve etilen üretimi gibi endüstriyel olarak kritik reaksiyonlarda etkili oldu. Platin ve paladyum gibi değerli metallerle aynı hatta bazı durumlarda daha güçlü performans sergileyen bu yapı, ucuz ve bol bulunan alüminyumun kimya endüstrisinde devrim yaratabileceğini gösteriyor.

Araştırmayı yöneten kimyager Clare Bakewell, üç atomlu alüminyum yapısının sadece mevcut katalizörleri taklit etmekle kalmayıp, tamamen yeni kimyasal reaksiyonların ve bileşiklerin kapısını açabileceğini belirtiyor.