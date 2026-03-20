100 metrelik tsunamiye neden oldu! Milyonlarca yıllık sır çözüldü

Kuzey Denizi'nin altında bulunan Silverpit Krateri'nin, uzun süredir tartışılan kökeni nihayet netleşti. Yeni araştırmalar, bu yapının yaklaşık 43–46 milyon yıl önce meydana gelen bir asteroit çarpması sonucu oluştuğunu ortaya koydu.

Bilim insanları, mikroskobik "şok izleri" taşıyan mineraller ve gelişmiş sismik görüntüleme teknikleri sayesinde bu teoriyi doğruladı. Yapılan modellemelere göre yaklaşık 160 metre çapındaki bir asteroit, saniyede 15 kilometre hızla denize çarparak 100 metreden daha yüksek bir tsunamiye yol açtı.

Bu keşif, deniz altında oluşan nadir çarpma kraterlerinden biri olması nedeniyle bilim dünyasında önemli bir yere sahip.