Tıp dünyasını şaşırtan olay: Fazladan böbrekle yaşıyormuş

Hindistan'da 31 yaşındaki bir erkek, idrar yolu enfeksiyonu (İYE) şikayetiyle hastaneye başvurdu ancak yapılan tetkikler beklenmedik bir durumu ortaya çıkardı: Hastanın üç böbreği olduğu belirlendi.

Yapılan ultrason ve BT taramalarında, sağ böbrekle birleşmiş "at nalı" şeklinde üçüncü bir böbrek tespit edildi. Bu nadir durum "süpernümerer böbrek" olarak adlandırılıyor ve genellikle doğuştan geliyor.

Hastada ayrıca enfeksiyona neden olan bakteri ve böbrek taşları da saptandı. Antibiyotik tedavisi ve müdahale sonrası durumu düzelen hasta taburcu edildi. Bu tür ekstra böbrek vakalarının dünyada yılda 100'den az görüldüğü belirtiliyor.