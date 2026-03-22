Dijital dünyada "bot" istilası: İnsanlardan 1000 kat daha fazla veri tüketiyorlar!

İnternet trafiğinin çehresi, üretken yapay zeka botlarının yükselişiyle birlikte köklü bir değişimden geçiyor. Altyapı devi Cloudflare'in CEO'su Matthew Prince'e göre, ChatGPT ve Gemini gibi sistemlerin veri iştahı o kadar arttı ki, 2027 yılına gelindiğinde internetteki bot trafiği insan trafiğini geride bırakacak.

SXSW konferansında önemli açıklamalarda bulunan Prince, son altı ayda dijital ekosistemde taşların yerinden oynadığını belirtti. Geçmişte internet trafiğinin yaklaşık %20'sini oluşturan botların (arama motorları, spam göndericiler ve kötü niyetli yazılımlar) yerini, artık devasa veri setlerine ihtiyaç duyan yapay zeka ajanları alıyor.

TRAFİK YÜKÜ VE ALTYAPI TEHDİDİ

Yapay zekanın internet üzerinde kurduğu baskı sadece veri toplama süreciyle sınırlı değil. Prince, özellikle kullanıcı adına otonom kararlar verebilen "ajan yapay zekaların" sisteme bindireceği yük konusunda uyardı:

Verimlilik Farkı: Bir insanın dijital kamera bakarken veya tatil planlarken ziyaret edeceği site sayısı kısıtlıyken; bir yapay zeka botu aynı görevi tamamlamak için bin kat daha fazla siteyi tarayabiliyor.

Altyapı Zorlanması: Bu devasa veri akışı; sunucular, güvenlik katmanları ve internetin temel omurgası üzerinde ciddi bir stres yaratıyor.

Teknolojik Dönüşüm: Prince, bu yükü göğüsleyebilmek için internet altyapısında yeni teknolojilerin geliştirilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguluyor.

MEVCUT DURUM: BOTLAR ZATEN KAPIDA

Siber güvenlik kuruluşu Imperva'nın verileri, durumun ciddiyetini destekler nitelikte. Geçen yıl yayımlanan rapor, otomatik trafiğin halihazırda toplam internet faaliyetlerinin yarısından fazlasını oluşturduğunu ortaya koydu.

Özellikle siber suçlular tarafından yönetilen ve "kötü botlar" olarak adlandırılan yazılımlar, rekor seviyelere ulaşmış durumda. Bu botlar sadece veri çekmekle kalmıyor; aynı zamanda spam kampanyaları yürütmek ve internet sitelerini çökerten DDoS saldırıları gerçekleştirmek için de etkin bir şekilde kullanılıyor.

Görünen o ki, dijital dünya çok yakın bir gelecekte insanların değil, birbiriyle etkileşime giren botların domine ettiği bir sahneye dönüşecek.