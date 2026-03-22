Küçük kutu, büyük dönüşüm: Kartuşlar yeniden hayat buluyor

Mürekkep püskürtmeli yazıcı kartuşları çoğu zaman bittiğinde çöpe gidiyor. Oysa bu küçük parçalar, geri dönüştürüldüğünde çevre ve ekonomi için önemli bir kaynağa dönüşüyor. İçerdikleri plastik, metal ve zararlı maddeler doğada uzun süre kalıp ekosisteme zarar verebiliyor. Bu nedenle kartuşların toplama noktalarına bırakılması büyük önem taşıyor.

Geri dönüşüm sürecinde kartuşlar ayrıştırılıyor ve yeniden kullanıma kazandırılıyor. Sağlam olanlar temizlenip doldurularak tekrar piyasaya sunuluyor. Kullanılamayacak durumdakiler ise farklı sektörlerde değerlendiriliyor.

KARTUŞUN İKİNCİ HAYATI: KALEMDEN OTOYOLLARA

Atık kartuşlardan çıkan malzemeler kalem mürekkebinden plastik ürünlere kadar birçok alanda kullanılıyor. Hatta geri dönüştürülen plastikler, park bankları ve yol yapımında bile yer buluyor. Böylece hem atık sorunu azalıyor hem de sürdürülebilir üretime katkı sağlanıyor.