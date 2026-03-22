Uzay madenciliğinde kritik adım! Asteroitler dünya yörüngesine taşınacak

Uzay madenciliği alanında somut adımlar atılmaya başlandı. ABD merkezli TransAstra şirketi, Dünya'ya yakın asteroitleri yakalayarak ekonomik değere dönüştürmeyi amaçlayan bir proje üzerinde çalışıyor.

Şirketin geliştirdiği yönteme göre, küçük bir asteroit özel bir "yakalama torbası" ile çevrelenerek kontrol altına alınıyor ve Dünya'ya yakın bir yörüngeye taşınıyor. "New Moon" adı verilen proje kapsamında yaklaşık 100 ton ağırlığında bir göktaşının yerinin değiştirilmesi planlanıyor.

Asteroitlerin içerdiği suyun roket yakıtı üretiminde kullanılabileceği, metal ve minerallerin ise uzay araçları, güneş panelleri ve radyasyon koruma sistemleri için kaynak sağlayabileceği belirtiliyor. Su bakımından zengin C tipi asteroitler yakıt üretimi açısından, metal içeren M tipi asteroitler ise madencilik açısından öne çıkıyor.

Şirket, robotik uzay araçlarıyla erişilebilecek yüzlerce hedef belirledi. Plan kapsamında bu asteroitlerin, Dünya'dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzaklıkta kurulması öngörülen bir işleme alanında toplanması hedefleniyor.

Projenin fizibilite çalışmasının kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. Finansmanın sağlanması halinde ilk yakalama görevinin 2028–2029 döneminde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Geliştirilen yakalama teknolojisinin Uluslararası Uzay İstasyonu'nda test edildiği ve olumlu sonuçlar alındığı bildirildi.