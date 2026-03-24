Bermuda’da facia hatırlatıldı: 1986 felaketine ait enkaz Florida’da bulundu!

Bermuda Şeytan Üçgeni yıllardır gizemli kayboluşlarla anılsa da, Florida kıyılarında yapılan aramalar gerçekleri ortaya çıkarabiliyor. 2022'de History Channel ekibi, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçakları ararken kumların arasında devasa bir parça fark etti. Üzerindeki 20 santimetrelik kare karolar, dalgıçların bunun bir uçağa ait olmadığını düşünmesine yol açtı.

Bölgenin NASA fırlatma üssüne yakın olması nedeniyle ekip durumu ajansa bildirdi. Yapılan incelemeler, enkazın 1986'da havalandıktan 73 saniye sonra parçalanan Challenger uzay mekiğine ait olduğunu ortaya çıkardı. Felakette yedi astronot hayatını kaybetmişti. NASA, bulgunun mekiğe ait olduğunu doğrularken, dönemin yöneticisi Bill Nelson bunun güvenlik konusundaki kararlılıklarını bir kez daha hatırlattığını söyledi. Challenger felaketinin ardından uzay havacılığı güvenlik standartları tamamen değişmişti.

Bermuda Şeytan Üçgeni'nin popüler gizemi, 1945'te yaşanan "Flight 19" olayıyla başladı. Beş eğitim uçağı ve 14 personel bir tatbikat sırasında ortadan kaybolmuş, telsiz kayıtları pilotların pusulalarının bozulduğunu ve konumlarını kestiremediklerini gösteriyordu. Bugün yapılan araştırmalar, kaybolma oranlarının okyanusun diğer bölgelerinden farklı olmadığını ortaya koyuyor.

Challenger enkazının bulunması, modern tarihin en büyük trajedilerinden birine ait önemli bir parçanın gün yüzüne çıkmasını sağladı. Okyanus tabanı hala mekiğin diğer parçalarını saklamaya devam ediyor.