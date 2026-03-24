Dünya alarm veriyor: İklim değişikliği rekor ısılara yol açıyor!

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün son raporu, gezegenimizin ikliminin kritik bir noktaya ulaştığını gösteriyor. 2011–2025 yılları, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak 11 yıl olarak öne çıkıyor. Geçen yıl ise sanayi öncesi ortalamanın 1,43°C üzerine çıkarak rekor kırdı.

Atmosferdeki karbondioksit, metan ve azot oksit gibi sera gazları, güneşten gelen enerjinin uzaya geri kaçmasını engelliyor. Karbondioksit seviyesi bugün, son iki milyon yılın en yüksek noktasında. Enerjinin büyük kısmı atmosfer yerine okyanuslarda depolanıyor; okyanuslar her yıl, insanlığın tüm yıllık enerji tüketiminin 18 katı kadar ısıyı emiyor.

Bu aşırı ısınma deniz seviyelerini yükseltirken sıcak dalgalarını ve mercan ölümlerini artırıyor. Atmosferdeki ekstra enerji ise fırtınaların şiddetini yükseltiyor. Örneğin, Karayipler'i vuran Melissa Kasırgası gibi 5. kategori fırtınaların olasılığı artık dört kat daha fazla.

İklim değişikliği sağlık alanında da etkili. Tropikal hastalık taşıyan sivrisinekler artık Avrupa içlerine doğru ilerliyor ve deng ateşi gibi hastalıkların yayılma hızı artıyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, iklim kriziyle mücadelede gecikilen her adımın ekosistem ve insan yaşamı için geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor.