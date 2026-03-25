Fas’tan aldı, bilim dünyası peşine düştü! O mavi taşın sırrı yıllar sonra çözüldü

Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde yıllarca merak konusu olan gizemli mavi taşın sırrı sonunda çözüldü. Jeolog Anna Grayson'ın 1980 yılında Fas'ın Fes kenti yakınlarında satın aldığı dikkat çekici mineral, yıllar sonra bilim dünyasının gündemine oturdu.

Grayson, üçgen formdaki parlak mavi taşı ilk aldığında, satıcı bu parçanın "lapis lazuli" olduğunu söylemişti. Ancak taşın yapısından şüphe duyan Grayson, örneği yıllar sonra Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'ne götürdü. Uzmanlar, bu sıra dışı mineralin ne olduğunu anlamak için uzun süre çalışma yürüttü.

Yapılan incelemelerde bilim insanları, taşın ilk bakışta düşünüldüğü gibi yeni bir mineral olmadığını, 1876 yılında tanımlanan aerinit olduğunu belirledi. Mineralin kimliği, senkrotron X-ışını analizleri sayesinde netlik kazandı.

Araştırmalar, aerinitin dikkat çekici mavi rengini demir atomları arasındaki elektron transferinden aldığını ortaya koydu. Uzmanlara göre mineral, çok ince kristal liflerden oluşuyor ve bu özel yapı ışığın taş üzerindeki etkisini değiştiriyor. Bu nedenle aerinit, bakış açısına göre bazen renksiz, bazen de canlı mavi tonlarda görünebiliyor.

Bilimsel açıdan dikkat çeken bu örnek, yalnızca bir mineralin kimliğini ortaya çıkarmakla kalmadı; aynı zamanda müze koleksiyonlarındaki benzer taşların sınıflandırılmasına da katkı sundu. Gizemi çözülen mavi taş, bugün Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.