Ay görevi için kritik gelişme: NASA astronotları fırlatma merkezinde

NASA'nın Ay'a 50 yıl sonra gerçekleştireceği ilk insanlı görev için geri sayım başladı. Artemis 2 mürettebatı, fırlatma öncesi son hazırlıklar için Kennedy Uzay Merkezi'ne ulaştı. Görevde NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ile Kanada Uzay Ajansı astronotu Jeremy Hansen yer alıyor. Ekip, Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nden T-38 jetleriyle Florida'daki merkeze geçti.

Artemis 2, 1972'deki Apollo 17 görevinden bu yana Ay'a yapılacak ilk insanlı uçuş olacak. Yaklaşık 10 gün sürmesi planlanan görevde astronotlar Ay'ın çevresinde tur atarak Dünya'ya dönecek. Bu görevde Ay'a iniş yapılmayacak. Orion uzay aracı, Ay'ın uzak tarafından geçerek "serbest dönüş yörüngesi" adı verilen rotayı izleyecek. Böylece araç, ek bir büyük manevraya gerek kalmadan doğal şekilde Dünya'ya dönüş yapabilecek.

Mürettebatın bir süredir karantinada olduğu öğrenilirken, roket tarafında da son teknik hazırlıklar tamamlanıyor. NASA'nın planına göre fırlatma için ilk pencere 1 Nisan olarak belirlendi. Artemis 2, NASA'nın Ay'da yeniden insan varlığı oluşturmayı hedefleyen programında kritik bir eşik olarak görülüyor.