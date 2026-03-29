Google tarih vererek uyardı: Tüm şifreleriniz tehlikeye girebilir!

Google, dijital dünyayı sarsacak kritik bir tarih vererek uyardı: "Tüm şifreleme sistemleri büyük bir tehdit altında!" ABD merkezli teknoloji devi, kuantum bilgisayarların gelişim hızıyla birlikte mevcut güvenlik protokollerinin tamamen değiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Şirketin resmi blog sayfasında yayımlanan analize göre, 2029 yılına gelindiğinde kuantum bilgisayarlar bugünkü en güçlü şifreleme sistemlerini dahi saniyeler içinde kırabilecek bir kapasiteye ulaşabilir.

Alphabet çatısı altında faaliyet gösteren dev şirket, 2020'li yılların sonuna kadar kuantum teknolojisinin mevcut siber güvenlik standartları için "varoluşsal bir tehdit" oluşturacağını belirtti. Çarşamba günü yapılan resmi açıklamada şu kritik ifadelere yer verildi:

"Bugün verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlayan mevcut şifreleme sistemleri, önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük ölçekli bir kuantum bilgisayar tarafından kolayca devre dışı bırakılabilir. Özellikle dijital imzalar ve yaygın olarak kullanılan güvenlik standartları, bu yeni nesil teknolojinin saldırılarına karşı son derece savunmasız kalacaktır."

Google, bu siber güvenlik krizine karşı yalnızca kendisinin değil; bankaların, devlet kurumlarının ve tüm teknoloji hizmet sağlayıcılarının şimdiden hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Şirket, kendi güvenlik altyapısını bu "kuantum saldırıları" riskine karşı güncellemeye başladığını da duyurdu.

Kuantum güvenliği üzerine çalışan Riverlane şirketinin eski direktörü Leonie Mueck, bu tehlikenin yeni olmadığını, istihbarat dünyasının son 10 yıldır bu siber kıyamet senaryosuna hazırlandığını ifade ediyor. Mueck'e göre, bugün gizli tutulan belgelerin on yıl sonra bile güvenliğini koruyabilmesi için kuantum bilgisayarların çözemeyeceği yöntemlerle şifrelenmesi şart.

Birleşik Krallık Ulusal Siber Güvenlik Merkezi de benzer bir öngörüyle kuruluşlara 2035 yılına kadar sistemlerini kuantum korsanlarına karşı tam korumalı hale getirme çağrısı yapmıştı. Şu an akademik araştırmalar ve karmaşık hesaplamalar için kullanılan bu sistemler, kuantum mekaniği ilkeleriyle çalıştığı için geleneksel şifreleme modellerini tamamen işlevsiz kılma potansiyeline sahip.

Teknoloji dünyasında "Q Günü" (Q-Day) olarak adlandırılan bu büyük kırılma anında, kuantum bilgisayarların dünya çapındaki tüm dijital kilitleri açarak küresel bir siber felakete yol açmasından endişe ediliyor.