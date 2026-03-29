İngiltere’den demiryollarında yeni dönem: Kuantum navigasyon sahaya indi

İngiltere, trenlerde konum tespiti için geliştirilen kuantum navigasyon teknolojisini ana hat üzerinde test eden ilk ülke oldu. RQINS adı verilen sistem, bu ay Londra ile Welwyn Garden City arasında çalışan bir Great Northern treninde denendi. Uygulama, ülkenin demiryolu ağından sorumlu Great British Railways tarafından gerçekleştirildi.

Yeni teknoloji, GPS yerine kuantum sensörleriyle çalışıyor. Mutlak sıfıra yakın sıcaklıklarda tutulan atomlar üzerinden veri toplayan sistem; yerçekimi, ivme ve yön değişimlerini analiz ederek trenin konumunu santimetre hassasiyetinde belirleyebiliyor. Bu sistemin özellikle tünellerde ve sinyalin zayıfladığı şehir içi bölgelerde daha doğru sonuç vermesi hedefleniyor. Aynı zamanda ray kenarına kurulan pahalı ve arızaya açık konum belirleme altyapılarına alternatif olması amaçlanıyor.

Testte kullanılan ekipman, Govia Thameslink Railway tarafından işletilen trene yerleştirildi. Elde edilen verilerle sistemin gerçek demiryolu ağı üzerindeki performansı incelendi. Yetkililer, teknolojinin ilerleyen dönemde daha düşük maliyet, daha yüksek güvenilirlik ve daha dayanıklı bir altyapı sağlayabileceğini belirtiyor. Proje; MoniRail öncülüğünde, Imperial College London, Sussex Üniversitesi, Ulusal Fizik Laboratuvarı, PA Consulting ve QinetiQ gibi kurumların ortaklığıyla yürütülüyor.

Henüz geliştirme aşamasındaki sistem, gelecekte demiryolu ulaşımında önemli bir dönüşümün kapısını aralayabilir.