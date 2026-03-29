Üniversite öğrencisi, tırnakları dokunmatik ekranlara uyarlayan oje geliştirdi

Louisiana'daki Centenary College öğrencisi Manasi Desai, parmak uçlarıyla dokunmatik ekran kullanmakta zorluk çekenler için devrim niteliğinde bir buluş yaptı: şeffaf bir oje, tırnakları dokunmatik ekran kalemine dönüştürüyor. Taurin ve etanolamin içeren formül, parmak derisindeki iyon hareketini taklit ederek ekranların çalışmasını sağlıyor. Henüz günlük kullanım için dayanıklılığı yeterli olmasa da, hem estetik hem de pratik fayda sunan bu ürün, özellikle uzun tırnaklılar veya parmakları nasırlı kişiler için büyük kolaylık sağlayabilir. Öğrenci ve danışmanı, buluş için patent başvurusu yaptı ve formülü geliştirmeye devam ediyor.