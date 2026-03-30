Tarihi bulmacayı yapay zeka çözdü! 1.700 yıllık oyun ilk kez anlaşıldı

Yapay zeka, Hollanda'daki bir müzede bulunan ve 40 yıldır çözülemeyen 1.700 yıllık taşın aslında bir masa oyunu tahtası olabileceğini ortaya çıkardı. Araştırmacılar, taş üzerindeki aşınma izlerini inceleyip yapay zeka simülasyonlarıyla binlerce oyun senaryosu test etti. Sonuçlar, bu taşın rakibin taşlarını sıkıştırmaya dayalı bir "engelleme oyunu" için kullanıldığını gösterdi. Bu keşif, Roma döneminde sanılandan daha eski bir oyun türünün var olabileceğini düşündürüyor.