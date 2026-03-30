Yer altında iletişim devrimi: Yeni manyetik sistem 100 metre derinliğe ulaşıyor!

Afetler, maden kazaları veya yer altı keşiflerinde iletişim kopuklukları, arama-kurtarma çalışmalarının en büyük engellerinden biri. Geleneksel radyo frekansları kayalara ve toprağa çarparak sönümlendiği için derin noktalarda bağlantı sağlamak zordur.

Güney Kore Elektronik ve Telekomünikasyon Araştırma Enstitüsü (ETRI) araştırmacıları, manyetik indüksiyon kullanarak yerin 100 metre altına kadar sinyal iletebilen yeni bir kablosuz ağ teknolojisi geliştirdi. IEEE Xplore'da yayımlanan çalışmada, düşük radyo frekanslı akım tabanlı yöntemle iletişim menzilinin önceki 40 metreden 100 metreye çıkarıldığı belirtildi.

Testlerde, 0,9 × 0,9 metrekare boyutlarındaki küçük bir verici döngü anteni ve manyetik alıcı sensör kullanıldı. Saniyede 2 Kilobit hızla veri aktarımı sağlanabilse de, zorlu kayalık ve toprak katmanları başarıyla aşıldı.

ETRI, teknolojiyi akıllı telefonlara entegre etmeyi planlıyor. Bu yenilik, tünellerde, mağaralarda veya yer altında çalışan kişiler için iletişim erişimini artırırken, acil durum ekiplerinin mahsur kalanlarla bağlantı kurmasını da mümkün kılacak. Ayrıca sistemin açık deniz sondajları ve savunma sanayinde de kullanılabileceği değerlendiriliyor.