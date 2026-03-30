Yıllardır girmediğiniz e-posta hesabı büyük risk oluşturuyor

Uzun süredir kullanılmayan eski e-posta hesapları, siber saldırganlar için ciddi bir güvenlik açığı oluşturabiliyor. Uzmanlara göre, okul yıllarında açılan ve unutulan e-posta adresleri hala aktifse, bilgisayar korsanları bu hesapları kullanarak güncel e-posta ve diğer dijital hesaplara erişim sağlayabiliyor.

Özellikle eski e-postaların kurtarma adresi olarak kullanılması, "şifremi unuttum" yöntemiyle hesapların ele geçirilmesini kolaylaştırıyor. Ayrıca uzun süre kontrol edilmeyen hesaplarda şüpheli giriş uyarıları ve güvenlik bildirimleri fark edilmeyebiliyor. Uzmanlar, eski hesapların kontrol edilmesini, güçlü şifre ve iki aşamalı doğrulama kullanılmasını, gerekirse kullanılmayan hesapların tamamen kapatılmasını öneriyor.