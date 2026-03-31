Araştırma sonuçları şaşırttı! Bu gıda mikroplastiklerin atılmasına yardımcı olabilir

Bilim insanları, fermente bir gıda olan kimchide bulunan yararlı bakterilerin vücuttaki mikroplastiklerin atılmasına yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Güney Kore'de yapılan araştırmada, kimchiden elde edilen Leuconostoc mesenteroides adlı bakterinin bağırsakta mikro ve nanoplastiklere bağlanarak bu zararlı parçacıkların vücuttan dışkı yoluyla atılmasını kolaylaştırdığı belirlendi.

Laboratuvar ortamında yapılan testlerde bakterinin mikroplastiklere bağlanma oranının oldukça yüksek olduğu görülürken, hayvan deneylerinde de probiyotik verilen deneklerde mikroplastiklerin vücuttan atılma miktarının iki katından fazla arttığı tespit edildi. Uzmanlar, mikroplastiklerin gıda ve içme suyunda giderek daha fazla tespit edildiğine dikkat çekerek, fermente gıdalardan elde edilen bu bakterilerin gelecekte mikroplastik birikimini azaltmaya yardımcı olabilecek yeni bir yöntem sunabileceğini belirtiyor.