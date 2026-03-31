Bilim dünyası Ran II’ye odaklandı: Yeni nesil denizaltı 2026 kışında göreve başlıyor!

Antarktika'nın dev buzullarının altında erime süreçlerini inceleyen İsveçli araştırma aracı Ran, 2024'te gerçekleştirilen bir görev sırasında kayboldu. 7,5 metre uzunluğundaki bu otonom denizaltı, buz tabakalarının altındaki sıcak su akışlarını ve erimeyi haritalamak için gelişmiş sonar sistemleriyle donatılmıştı. Helikopter ve drone ile yapılan aramalara rağmen Ran okyanusun derinliklerinde bulunamadı.

Bilim insanları kaybın ardından Ran II'nin geliştirilmesine hız verdi. Norveçli Kongsberg Discovery iş birliğiyle inşa edilen yeni nesil denizaltı, selefinin görevlerini devralırken gelişmiş güvenlik ve navigasyon sistemleriyle donatıldı. Ran II, buzulların altındaki hassas ölçümleri güvenli şekilde yapabiliyor ve 2026 kışında göreve başlaması planlanıyor. Araştırmacılar, küresel sıcaklık artışıyla kritik bir öneme sahip olan Antarktika buzullarının akıbetini anlamak için Ran II'ye büyük umut bağlıyor.