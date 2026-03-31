Gökyüzünde ateş topu mevsimi: Meteor hareketliliği tartışmaları büyüyor!

Son aylarda gökyüzünde artan parlak ışık izleri, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bilim dünyasında tartışmalara yol açıyor. Her yıl Şubat ayında, Dünya atmosferine giren meteor sayısı doğal olarak artarken, bu yıl gözlemlenen hareketlilik alışılmışın biraz üzerinde.

Amerikan Meteor Cemiyeti verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde hem ışık saçan meteorlar hem de kulakları sağır eden sonik patlamalar daha sık kaydedildi. Özellikle Teksas ve Almanya'da yaşanan, ev çatısına kavun büyüklüğünde meteor düşmesi gibi olaylar, bu göksel cisimlerin somut tehlikeler oluşturabileceğini hatırlattı.

Bilim insanları artışın nedenleri konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bir grup gökyüzündeki hareketliliğin gerçek bir yoğunluk artışı olduğunu savunurken, diğer grup insanların artık gözlemlerini daha bilinçli ve hızlı bir şekilde raporladığını, dolayısıyla verilerin şişmiş olabileceğini belirtiyor. NASA ise eldeki verilere dayanarak ciddi bir değişim gözlemlemediklerini söylüyor ve geçen yılın aynı dönemindeki patlamaların şiddetinin bu yılkilerden daha fazla olduğunu aktarıyor.

Gökyüzündeki bu "ateş topu mevsimi", hem merak hem de dikkatle izlenmeye devam ediyor.