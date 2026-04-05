Bilim insanlarından çığır açan buluş: Ses dalgalarıyla lazer üretildi

Bilim insanları, ışık yerine ses dalgalarıyla çalışan yeni bir "ses lazeri" geliştirdi. ABD'de yapılan araştırmada, havada asılı duran ve insan saç telinden bin kat daha ince bir cam parçacığının, lazer benzeri ses dalgaları üretebildiği ortaya kondu.

Araştırmacılar, bu teknolojinin kuantum bilgisayarlar ve ultra hassas ölçüm cihazlarının geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Çalışmanın, gelecekte daha gelişmiş kuantum teknolojileri için önemli bir adım olabileceği ifade edildi.