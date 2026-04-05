Fosil yakıtlara alternatif olabilir: Ekmek kırıntılarından hidrojen üretimi

Bilim insanları, ekmek kırıntılarından hidrojen üretilebileceğini ortaya koyan dikkat çekici bir yönteme imza attı. Nature Chemistry dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, gıda atıkları bakteriler ve metal katalizörlerin birlikte kullanıldığı bir süreçle temiz enerji kaynağı olan hidrojene dönüştürülebiliyor.

Araştırmacılar, bu yöntemin fosil yakıt temelli hidrojen üretimine kıyasla karbon salımını önemli ölçüde azaltabileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre gıda atıklarının enerjiye dönüştürülmesini sağlayan bu yeni teknik, daha çevreci ve sürdürülebilir enerji üretimi için umut vadediyor.