Sıradan pirinçten, akıllı malzeme! Darbeye akıllı malzeme laboratuvarda hayat buldu

Günlük hayatta sıkça tercih edilen gıdalardan biri olan pirinç, bilim insanlarına kuvvetin hızına göre tepki veren yeni bir malzeme geliştirme fırsatı sundu. Birmingham Üniversitesi öncülüğündeki araştırma ekibi, pirinç tanelerinin farklı hızlarda uygulanan basınca göre değişik tepkiler verdiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, pirinç tanelerini kum gibi hızlı yüklemelerde sertleşen malzemelerle birleştirerek, elektronik veya sensör kullanmadan kendiliğinden tepki veren granüler bir metamalzeme üretti. Bu malzeme, ani darbelerde enerji emebiliyor, yavaş yüklemelerde ise dayanıklılığını koruyabiliyor.

Dr. Mingchao Liu, "Fizik malzemeye nasıl tepki vereceğini belirliyor; hızlı darbeler farklı, yavaş darbeler farklı bir davranış tetikliyor," dedi. Yeni malzeme, yumuşak robotik, koruyucu ekipman ve uyarlanabilir yapılar gibi alanlarda kullanım potansiyeli taşıyor.