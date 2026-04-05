Yarım asırlık cinayet gizemi çözüldü: Laura Ann Aime’nin katili moderen DNA teknolojisiyle ortaya çıktı!

Amerika'nın en korkunç seri katillerinden Ted Bundy, ölümünden onlarca yıl sonra yeni bir cinayetle tekrar gündeme geldi. Utah'ta 1974 yılının Cadılar Bayramı gecesinde kaybolan 17 yaşındaki Laura Ann Aime'nin katilinin, gelişmiş DNA teknolojisi sayesinde Bundy olduğu kesinleşti.

Yerel şerif ofisinin açıklamasına göre, genç kızın cansız bedeni kayboluşundan yaklaşık bir ay sonra American Fork Kanyonu yakınlarında bulunmuştu. Yapılan incelemelerde Laura'nın darp edilip bağlandığı ve vahşice öldürüldüğü tespit edilmişti. Bundy, 1989'daki idamından kısa bir süre önce bu cinayeti üstü kapalı olarak itiraf etmiş, ancak o dönemde somut delil bulunamadığı için dava uzun süre açık kalmıştı.

Olayın çözülmesini sağlayan en önemli faktör, Utah Eyaleti Kamu Güvenliği Departmanı'nın 2023'te kullanmaya başladığı yüksek çözünürlüklü genetik haritalama sistemi oldu. Bozulmuş veya yetersiz kalmış eski deliller üzerinden yapılan DNA incelemesi, olay yerinde tek bir erkeğe ait profili ortaya çıkardı ve bu profil doğrudan Ted Bundy ile eşleşti.

Yetkililer, bu gelişmenin yalnızca Laura Ann Aime davası için değil, Bundy'den şüphelenilen ancak kanıt yetersizliği nedeniyle çözülememiş diğer dosyalar için de önemli bir anahtar olacağını belirtiyor. Basın toplantısında konuşan Laura'nın kız kardeşi Michelle Impala, yıllar süren belirsizliğe rağmen davaya gösterilen ilgi için minnettarlığını dile getirdi. Utah halkı ve yetkililer, bu adaletin aileye bir nebze olsun teselli vereceğini umuyor.