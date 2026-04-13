Bilim dünyasında şaşırtan keşif: Işıktan hızlı “karanlık noktalar” gözlemlendi

Bilim insanları, ışık hızından daha hızlı hareket eden "karanlık noktalar" gözlemlediklerini açıkladı. Laboratuvar ortamında yapılan deneylerde, ışık dalgalarının içinde yer alan ve "karanlık noktalar" olarak adlandırılan bölgelerin ışığın kendisinden daha hızlı hareket edebildiği tespit edildi.

Araştırmacılar, bu durumun fizik kurallarını ihlal etmediğini vurguladı. Çünkü bu karanlık noktalar bilgi taşımıyor ve bu nedenle Einstein'ın ışık hızının aşılamayacağı yönündeki kuralına aykırı bir durum oluşturmuyor. Uzmanlara göre bu keşif, doğadaki en hızlı ve gözlemlenmesi zor süreçlerin anlaşılmasında yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.