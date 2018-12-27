Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > Instagram'da anket nasıl yapılır?

'da anket nasıl yapılır?

Hergün milyonlarca farklı kişinin ziyaret ettiği en çok görsel akışının sağlandığı sosyal paylaşım sitesi 'da anket nasıl yapılır? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde sizlere Instagram'da nasıl anket yapılacağını ayrıntılarıyla ifade edeceğiz.

Giriş Tarihi: 27.12.2018 16:17
Instagram'da anket nasıl yapılır?

Teknolojinin hergün daha da büyüdüğü dijital çağda yenilikler de her saniye büyümeye gelişmeye devam ediyor. Sosyal paylaşım sitelerindeki yenilikler sürekli güncelleniyor. Bu durum kuşkusuz kullanıcılarının alışkanlıklarının çabuk değişmesi ve sıkılmalarını önlemekten kaynaklanıyor. Peki Instagram'da anket nasıl yapılır? İşte cevabı...

Instagram'a girdiğinizde IOS veya Android destekli telefonunuzdan hikaye ekleme kısmına tıklıyorsunuz.

Daha sonra hikaye ekleme alanına anket yapacağınız fotoğrafı ekliyorsunuz.

Tarihi ve dilediğiniz emojileri ekledikten sonra güzel yüze tıklayarak ayrıntılara ulaşıyorsunuz.

Tüm emojilerin içine girdiğiniz bu kapsamda ANKET ismine tıkladıktan sonra önce soracağınız resmi seçip sonra paylaşabilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Instagram'da anket nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN