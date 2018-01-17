Çeyrek altın

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. İlk maçı evinde 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadele karşılıklı ataklarla başladı. 14'te sağdan Muhammed ortaladı, Wellington bomboş kafayı dışarı vurdu. Bu pozisyonun dönüşünde mükemmel bir çalım sonrası ceza sahasına giren Alper Potuk'un vuruşu kaleyi bulmadı. 18. dakikada Yiğithan sakatlanarak oyunu terk ederken belki de bu olayın etkisiyle kalan dakikalar ağır tempoda geçti. 89'da ceza sahası dışından frikiği kullanan Giuliano tatsız maçın tek golünü kaydetti: 0-1... Fenerbahçe turu geçmesinin yanında yenilmezlik serisini de 14 maça çıkardı. En son ligde 29 Eylül'de Akhisar'a 1-0 yenilen Kanarya sonrasında (10 G-4 B) kaybetmedi.

ALIŞKANLIK ÖNEMLİ

Aykut Kocaman temel amaçlarının turu geçmek olduğunu belirtip, "Kazanma alışkanlığı açısından son dakika golü anlamlı oldu" dedi. F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, isimlerini çeyrek finale yazdırdıkları İstanbulspor maçı sonrası şu değerlendirmeyi yaptı: "Temel amaç lig öncesi yıpranmadan turu geçmekti. Rakip çok organize çıktı ve ilk yarıda kalemize kolay geldi. Golü bulsalardı maçın seyri farklı olurdu. Alper'in iki önemli pozisyonu gol olsa biz de oyunu koparabilirdik. İkinci yarı topun hakimiyetini ele geçirdik. Gol kazanma alışkanlığı açısından iyi oldu. İkinci yarı bizim için çok daha anlamlıydı." Kocaman, İstanbulspor'un forma jesti içinse, "En şaşaalı ve en çalkantılı yıllarında da yer aldığım kalbimde yeri özel bir kulüp" yorumunu yaptı.

9. GOLÜ BOĞA'YA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano bu sezon kupada ikinci kez sahaya çıktı. İstanbulspor'la oynanan ilk maçta bir asist yapan yıldız futbolcu, dün karşılaşmanın tek sayısını ağlara gönderirken, Fenerbahçe formasıyla toplamda 9. golüne ulaştı. Bu arada F.Bahçe yönetimi gelecek sezon Van Persie'den boşalacak 10 numaralı formayı Giuliano'ya vermeye hazırlanıyor.